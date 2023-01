Fátima Antunes diz que o "Conversa Segura" estimula a discussão e a reflexão em treinamento com a equipe técnica e de gestão das organizações - Divulgação

Belford Roxo - De acordo com estatísticas do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho (SmartLab), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), o Brasil registrou 2,5 mil óbitos e 571,8 mil Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs) em 2021. Os números representam um acréscimo de 30% em relação ao ano anterior. Entre 2012 e 2021, foram registradas 22,9 mil mortes e 6,2 milhões de CATs no mercado formal de trabalho brasileiro. Preocupadas com estes elevados números, uma psicóloga e uma assistente social criaram o jogo "Conversa Segura".

Segundo a psicóloga, professora universitária, que leciona em Belford Roxo, e mestre em Psicologia Social com formação em gerenciamento do estresse pelo International Stress Management Association, Fátima Antunes, "Conversa Segura", o jogo da segurança no trabalho, é uma atividade que atua como ferramenta de apoio para estimular a conscientização sobre a importância de se ter atenção às normas de segurança durante a atividade profissional. "Recheado de frases coletadas diretamente no dia a dia dos trabalhadores, o jogo insere simulações de comportamento para mostrar de forma leve, inclusiva e divertida os riscos de agir de forma desatenta ao realizar as funções laborais", explica Antunes.



Fátima Antunes diz que o Conversa Segura estimula a discussão e a reflexão em treinamento com a equipe técnica e de gestão das organizações. "É um jogo para apoiar atividades de treinamentos e reuniões de equipe e deve ser utilizado com mediação de profissional especializado para sinalizar reflexões sobre o mindset de segurança na atividade desenvolvida", ensina Antunes. O jogo é indicado para profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, supervisores técnicos, líderes de equipes e gestores da área. A assistente social e técnica de segurança no trabalho, Ana Paula Menezes Monteiro, conta que as cartas apresentam, por exemplo, frases do tipo: "Não preciso de escada. Subo rapidinho nas caixas", "Com o dispositivo de segurança desligado, a máquina funciona melhor" ou "Dormi mal à noite, mas consigo operar a máquina". "A ideia do jogo é tornar interessante o processo de aprendizado e de reflexão sobre comportamentos inseguros. A estratégia do jogo permite a exploração de formas criativas de uso, facilitando a compreensão da mensagem", destaca Ana Paula.