O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde - Rafael Barreto / PMBR

O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúdeRafael Barreto / PMBR

Publicado 05/01/2023 18:03 | Atualizado 05/01/2023 18:06

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo Público que visa a contratação de 660 agentes comunitários de Saúde e 246 agentes de Combate às Endemias. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site https://saude.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.b . O prazo para se inscrever vai até 12 de janeiro e a prova objetiva será realizada no dia 14 de janeiro. A divulgação da lista parcial de aprovados será no dia 17 de janeiro e o resultado final no dia 21 de janeiro.

O salário de ambos os cargos é de R$ 1.550,00 com 40 horas de carga horária semanal para atuar em um dos cinco setores previamente selecionados por bairros de abrangência. O nível de escolaridade mínimo exigido é ensino médio completo ou equivalente. Além disso, 44 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, direito assegurado pela Constituição. Toda a documentação necessária para aplicação no processo seletivo pode ser encontrada no edital.

A prova objetiva será com questões de múltipla escolha, duração total de 3 horas, com local e horário a serem publicados posteriormente, assim como as disciplinas e o número de questões da prova, através da Portaria da Comissão. Além da prova, está prevista uma avaliação de títulos que consiste na análise do currículo, sendo considerada a formação acadêmica, cursos de extensão e a experiência no exercício das atividades relacionadas, que servirá como critério de desempate da prova objetiva.

Em relação aos cargos, o Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.

Atribuições dos cargos

O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infectocontagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, a contratação dos agentes é essencial. “Esses profissionais incansáveis são fundamentais na prevenção e promoção da saúde de todos os nossos munícipes, cumprindo assim um importante papel entre a comunidade e o sistema de saúde”, comentou. “O acolhimento que esses agentes proporcionam é o diferencial nos atendimentos realizados”, completou Christian.