A colônia de férias reunirá alunos de diversas escolas da rede municipal - Rafael Barreto / PMR

Publicado 06/01/2023 17:35 | Atualizado 06/01/2023 17:37

Belford Roxo - Diversão e aprendizado nas férias escolares. A Secretaria de Educação de Belford Roxo promoverá, a implementação e desenvolvimento no período de 9 a 27 de janeiro, uma Colônia de Férias nas creches conveniadas e unidades escolares da rede municipal de ensino. A programação contará com diversas atividades lúdicas, esportivas, de recreação e culturais, que visam o desenvolvimento saudável do corpo e mente dos alunos.

A edição deste ano da Colônia de Férias é voltada para a educação infantil, incluindo também pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento do ensino fundamental. Através de espaços e momentos de lazer, está prevista a realização de oficinas de esportes, dança, teatro, música, culinária, artes e brinquedos.



Alunos da Escola Municipal de Educação especial Abert Sabin participaram da colônia de férias no ano passado Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, comentou sobre o papel das atividades. “A colônia de férias é muito relevante na promoção da saúde individual e do bem-estar coletivo desses alunos. Essas ações despertam o lúdico e a vivência de conteúdos culturais fundamentais”, ressaltou. “Desfrutar desse espaço e dos momentos de lazer, possibilita explorar o potencial criativo e desenvolvimento integral dos alunos”, concluiu Denis.

