Cátia Sant'Ana com o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira Paulo Erick e Winnie Delmar - Divulgação

Publicado 05/01/2023 19:19 | Atualizado 05/01/2023 19:21

Belford Roxo - A alegria foi geral no primeiro ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, na noite desta quarta-feira (04/01), na entrada da cidade, na altura do Shopping Carrefour. O ensaio visa à preparação do canto e evolução da escola de samba de olho no desfile no próximo mês na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, da Lierj.



Componentes em evolução no ensaio de rua da Inocentes Divulgação

O cantor Thiago Brito acompanhado da bateria Cadência da Baixada de mestre Juninho, cantou sambas marcantes, e em seguida a escola começou a evoluir ao longo da avenida, sendo aplaudida pelo público que foi prestigiar o ensaio. O presidente de Honra, Rodrigo Gomes agradeceu as mais de mil pessoas presentes, e desejou um 2023 de sucesso e falou sobre a felicidade de estar participando deste movimento cultural da cidade. Também agradeceu ao prefeito Waguinho (União Brasil) por tudo que tem feito pelo município e finalizou pedindo muita garra de todos no ensaio com a finalidade de fazer um desfile campeão.



Componentes mostraram muita alegria no ensaio de rua Divulgação

No carnaval de 2023, a tricolor da Baixada Fluminense será a oitava escola a desfilar no sábado de Carnaval (18/01), pela Série Ouro da Lierj. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Mulheres de barro", que conta a história das paneleiras de Goiabeiras, do Estado do Espírito Santo. Artesãs, que fabricam panelas de barro”, do carnavalesco Lucas Milato.

"Estamos fazendo um trabalho sério e o resultado está fluindo a cada ensaio. Nosso samba está sendo cantado de ponta a ponta, desde a comissão de frente até a última fila de desfilantes. É muito lindo ver a evolução da nossa comissão de frente, passistas, alas da comunidade, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas e musas. Dia 14 de janeiro teremos nosso ensaio técnico no Sambódromo e mostraremos a garra da nossa Caçulinha da Baixada", declarou Cátia Sant'Ana, integrante da comissão Geral de Harmonia da Inocentes.