Após a prisão, o trio foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo).Divulgação

Publicado 07/01/2023 12:31

Belford Roxo - Policiais militares do do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na noite da última quarta-feira (04/01), após informações repassadas pelo Disque Denúncia, três homens integrantes de uma milícia que atuava em Belford Roxo. Entre os milicianos presos estavam, Júlio Carvalho Alves da Silva Lopes, vulgo “JL” - segundo a polícia, uma das lideranças da Comunidade Igrejinha; Rafael Ribeiro Lannes e Rafael Ribeiro Lannes, conhecido como “Major” - de acordo com os agentes, uma das lideranças da Comunidade Cruzeirinho, em Nova Aurora.

As prisões aconteceram na Avenida Adamastor, no bairro Xavantes. Na ação, os PMs apreenderam um revólver Taurus calibre 38, seis munições intactas, além de um veículo VW Gol vermelho roubado (com registro na 58°DP, no dia 29 de dezembro de 2022) e um celular.

A ocorrência foi registrada na 54ª. DP (Belford Roxo).