Os carnês já foram enviados, mas quem tiver qualquer dúvida pode procurar o Balcão do IPTU

Publicado 09/01/2023 15:22 | Atualizado 09/01/2023 15:39

Belford Roxo - Os contribuintes de Belford Roxo já estão recebendo em casa os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023. Para o pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro, o desconto é de 10% e de 5% até 10 de março. Outra opção é dividir em até 10 vezes (dependendo do valor) com as parcelas vencendo no dia 10 de cada mês, mas sem desconto. O dinheiro arrecadado com o IPTU é investido em obras e outras melhorias para o município.

A previsão é que até o final do mês de janeiro todos os carnês já tenham sido entregues. “Agilizamos todo o processo para que tudo transcorra dentro da normalidade e os contribuintes recebam os carnês com tranquilidade. Caso não receba, a pessoa pode vir à Prefeitura para emitirmos a guia. Quem preferir pode acessar o site www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br e clicar no link “IPTU 2023 – acesse a segunda via do seu IPTU”, que aparece à direita da tela”, concluiu o secretário municipal de Fazenda, Marcos Fernando Ximenes.

Opção de pagamento parcelado

De acordo com o calendário, não optando pelo pagamento da cota única até 10 de fevereiro de 2023, o contribuinte terá as seguintes opções:

- Desconto de 5% em parcela única com vencimento até 10 de março de 2023;

- Em até dez parcelas mensais (sem desconto) e consecutivas, com o vencimento no dia 10 de cada mês, a partir de março de 2023.



O desconto de 10% na cota única vale até 10 de fevereiro. O IPTU também pode ser parcelado

O Balcão do IPTU para emissão de segunda via na Prefeitura funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Floripes Rocha, 378, Centro. O IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária, caixas eletrônicos, casas lotéricas ou pela internet até o vencimento. Após a data limite, somente no banco Itaú.