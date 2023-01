A ocorrência foi registrada da 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 09/01/2023 10:24 | Atualizado 09/01/2023 10:27

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam três suspeitos, na manhã desta segunda-feira (09/01), durante um patrulhamento na Rua Uriri, no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo. Na ação, os agentes apreenderam com os homens, uma pistola, dois rádios transmissores e uma quantidade de drogas.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).