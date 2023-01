Foram apreendidas ainda drogas e rádios transmissores - Twitter / Pmerj

Publicado 09/01/2023 18:49 | Atualizado 09/01/2023 18:51

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram uma ação conjunta na tarde desta segunda-feira (09/01), na Comunidade Trio de Ouro, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, onde um criminoso ficou ferido e outros dois foram presos, ao entrarem em confronto com agentes, na Rua Rio de Janeiro, no limite com o município de Belford Roxo.

Com os presos, foram apreendidas três pistolas, duas granadas, drogas e três rádios transmissores.

A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).