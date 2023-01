Para viabilizar o serviço, previsto para ocorrer das 7h às 18h, a vazão da represa precisará ser reduzida em 60% - Divulgação

Publicado 09/01/2023 18:06

Belford Roxo - O fornecimento de água tratada em alguns pontos dos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias estarão comprometidos nesta terça-feira (10/01). Segundo a Águas do Rio, a interrupção parcial acontecerá em virtude de uma manutenção preventiva programada pela Cedae para ser realizada na represa João Pinto, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Equipes da companhia estadual farão a limpeza de estruturas da unidade.



Para viabilizar o serviço, previsto para ocorrer das 7h às 18h, a vazão da represa precisará ser reduzida em 60%. Após o término do trabalho, a produção de água será retomada, e a distribuição normalizada, de forma gradativa.



Regiões afetadas:

Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona e parte da Nova Aurora.

Duque de Caxias: Xerém, Vila Urussai, Vila Santa Cruz, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Operária – Xerém, Vila Maria Helena, Vila Alzira, Vila Actura, S. J. Tadeu, S Bonfim, Saracuruna, Santo Antônio, Santa lúcia, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, P S Pedro, Prq Barão do Amapá, P Paulista, P J Pessoa, Pilar, Parque Vitoria, Parque Panorama, Parque Eldorado, Parada Morabi, Parada Angélica, P Adelaide, N S do Carmo, Nova Campinas, Meio da Serra, Mantiquira, Lamarão, Jardim Primavera, Jardim Nat, Jardim Dayse, Jardim Anhangá, J Ana Clara, Império, Guararapes, Figueira, Ferreira, Equitativa, C Madeira, Cidade Parque Paulista, Cidade dos Meninos, Chuno, Chácaras Rio - Petrópolis, Chácaras Arcampo, Capivari, Cângulo, Campos Elísios, Barro Branco, Aviário e Amapá.

A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período de execução do trabalho e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.