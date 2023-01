A nova sinalização permite a pedestres e motoristas visualizarem o tempo que falta para seguir ou atravessar - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/01/2023 19:41 | Atualizado 10/01/2023 19:44

Belford Roxo - Perceba o risco, proteja a vida! A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo continua implantando novos semáforos de Led com temporizador digital para garantir a segurança viária do município. Já são pelo menos dez pontos funcionando com a instalação completa, levando mais segurança e economia de energia no sistema de trânsito.

Os sinais com temporizadores já foram instalados em pelo menos dez pontos do município Rafael Barreto / PMBR

O secretário Marcelo Machado destacou que os novos sinais contribuem para a segurança no trânsito Rafael Barreto / PMBR

A tecnologia de Led no equipamento amplia a iluminação e facilita a visibilidade de motoristas e pedestres. O sistema luminoso é ainda mais eficiente à noite, quando pode ser visto em uma distância de até 300 metros, evitando comportamentos imprudentes nas ruas. Os semáforos de Led impedem o “efeito fantasma” por conta da incidência solar e possuem um circuito de lâmpadas que evitam o equipamento queimar de uma só vez. Outra vantagem da tecnologia é na economia e preservação ambiental, já que a vida útil do equipamento é de 10 anos, quando uma lâmpada dura, em média, 10 meses.O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), frisou que os novos semáforos com temporizador fazem parte da modernização da sinalização do município. “Quando assumi o primeiro mandato, em 2017, encontrei um trânsito quase que caótico. Começamos a trocar os semáforos, pois muitos estavam em péssimo estado de conservação ou com defeito. Agora, o sinal com temporizador, que é um benefício para os motoristas e pedestres, pois todos saberão o tempo exato de abrir e fechar”, salientou o prefeito.O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, destacou a importância dos novos semáforos. “Esse equipamento contribui para a segurança de todos oferecendo a mais alta tecnologia no trânsito. O recurso auxilia na prevenção de acidentes e chama atenção ao semáforo”, comentou. “Precisamos ressaltar que o equipamento não substitui a prática contínua do motorista de dirigir com prudência. Em 2023, vamos ampliar a instalação do novo sistema e modernizar as ruas do município”, completou Marcelo Machado.