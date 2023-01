O evento é organizado pelas turmas concluintes do Curso Técnico em Produção de Moda e do Curso Técnico em Artesanato - Divulgação

Publicado 11/01/2023 22:55

Belford Roxo - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) vai realizar a Mostra de Moda e Artesanato, neste sábado (14/01), das 12h ás 16h, das dependências do Campus Belford Roxo, que fica Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n, no bairro São Bernardo.

O evento é organizado pelas turmas concluintes do Curso Técnico em Produção de Moda e do Curso Técnico em Artesanato. O projeto foi construído nas atividades desenvolvidas pelos estudantes ao longo do semestre 2022.2, através do projeto integrador, que é orientado pelos professores dos cursos.



Além da mostra das turmas, haverá música, sorteio de brindes, feira com empreendedores locais e rifa solitária.



O campus IFRJ Belford Roxo está inserido no eixo da economia criativa e oferta diversos cursos nesta área. Conta ainda com vários grupos de pesquisa que refletem sobre o tema e desenvolvem projetos de extensão e pesquisa.