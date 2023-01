Técnicos em patologia clínica vão tornar os procedimentos e os resultados mais rápidos - Gilberto Rocha / PMBR

Técnicos em patologia clínica vão tornar os procedimentos e os resultados mais rápidosGilberto Rocha / PMBR

Publicado 11/01/2023 16:59

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica, reabriu nesta quarta-feira (11/01) o Laboratório de Tuberculose, localizado no Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico (CACE) Benis Pereira de Freitas, em Santa Maria. Na reinauguração, estiveram presentes autoridades da secretaria, representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

O técnico Alexandre Oliveira faz uma análise da amostra Gilberto Rocha / PMBR

O laboratório, que estava inativo há dois anos, foi reestruturado e adequado para receber toda a demanda do município, através da análise do conhecido “exame do escarro”, de baciloscopia, que pesquisa os bacilos álcool-ácidos resistentes (B.A.A.R). Com isso, a equipe composta por três técnicos ambulatoriais vai tornar todo o procedimento e resultado mais prático, entregando resultados em até dois dias. O laboratório também está próximo de implementar o uso de um aparelho de alta performance, que realizará o diagnóstico precoce no Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB), método eficaz com quase 90% de sensibilidade.O secretário municipal da Saúde, Christian Vieira, reforçou a importância da reabertura do laboratório. “Estamos investindo para garantir o diagnóstico precoce, tratamento, prevenção e controle da tuberculose no município”, pontuou. “Nosso Programa de Tuberculose vai centralizar todas as amostras neste espaço e ampliamos assim a integralidade das ações de combate e tratamento da doença”, completou Christian.