Valéria Milton é carioca da gema, mas mora e trabalha há alguns anos em Miami, nos Estados Unidos - Divulgação

Valéria Milton é carioca da gema, mas mora e trabalha há alguns anos em Miami, nos Estados UnidosDivulgação

Publicado 11/01/2023 23:09 | Atualizado 11/01/2023 23:11

Belford Roxo - A belíssima morena Valéria Milton, conhecida artisticamente pelo nome de Val Charm, é a mais nova integrante do quadro de musas da Inocentes de Belford Roxo para o Carnaval de 2023. O convite foi realizado na tarde desta quarta-feira (11/01), pela diretoria da agremiação.

"Estou muito contente com o convite, pois gosto demais da Inocentes de Belford Roxo e ser uma das musas da escola é um presente que estou recebendo hoje, dia do meu aniversário. Vou celebrar mais um ano de vida no ensaio que acontecerá mais tarde. Viva eu e a Inocentes minha escola!", disse a musa.

Valéria Milton é carioca da gema, mas mora e trabalha a alguns anos em Miami, nos Estados Unidos, sendo uma das fundadoras da Spirit of Samba, uma das empresas de dança e entretenimento mais conceituadas americanas.

A Caçulinha da Baixada será a 8ª agremiação a desfilar, no sábado de Carnaval (18/01), pela Série Ouro da Ligarj, com o enredo 'Mulheres de barro", do carnavalesco Lucas Milato. Uma homenagem as artesãs de Goiabeiras, de Vitória, no Espírito Santo, que fabricam panelas de barro.