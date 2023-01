A Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo, Malu Torres, marcará presença na Marquês de Sapucaí - Divulgação

Publicado 12/01/2023 19:47 | Atualizado 12/01/2023 19:50

Belford Roxo - Os foliões da Inocentes de Belford Roxo prometem fazer uma grande festa, neste sábado (14/01), às 20h, na Avenida Marquês de Sapucaí, no ensaio técnico na Passarela do Samba. Tudo com muita animação, samba no pé, com todos os componentes evoluindo ao som do samba-enredo interpretado pelo cantor Thiago Brito, acompanhado pelos 250 ritmistas da bateria Cadência da Baixada, de mestre Juninho, tendo à frente a rainha de bateria Malu Torres.



“O ensaio técnico é um aquecimento para o desfile principal, que se tornou uma opção de divertimento gratuito para o público. Para nós, abrir a temporada de ensaios no Sambódromo é um desafio e também uma prova de confiança dos dirigentes da LigaRJ, que o show tem que começar com qualidade. Estamos preparados para invadir o coração do público que estará nos prestigiando. Queremos parabenizar ao presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, e ao da LigaRJ, Wallace Palhares, por mais uma vez abraçarem os sambistas tornando possível a realização dessa grandiosa festa. Venham todos assistir a Inocentes, pois a festança é do povo! ”, declarou o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.



A Caçulinha da Baixada levará aproximadamente 1.500 componentes uniformizados. Abrindo o espetáculo, a comissão de frente, e também estarão na Sapucaí, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro, a rainha da escola Letícia Guimarães, passistas, musas, destaques, baianas, velha-guarda e compositores.



O enredo da escola tricolor é “Mulheres de Barro”, do carnavalesco Lucas Milato, que homenageia as paneleiras de Goiabeiras, de Vitória do Espírito Santo. Artesãs que fabricam panelas de barro. A Inocentes de Belford Roxo será a 8ª escola de samba a desfilar no sábado de Carnaval (18/02), pela Série Ouro, da Lierj.