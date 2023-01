O New House é formado por Pedro (Creed), Cauã (Owdez); Lucas (Licê); e Gustavo (Kashi) - Divulgação

Belford Roxo – Junte quatro jovens amigos de Belford Roxo, apaixonados pela música e com vontade de fazer um som de qualidade, em especial do estilo Trap, e está criado o novo grupo: New House. Idealizado em 2021, o quarteto formado por Lucas (Licê), de 16 anos; Pedro (Creed), 18; Cauã (Owdez), 19; e Gustavo (Kashi), 22, promete ser uma das sensações do gênero musical em 2023. O grupo acaba de lançar no Youtube seu primeiro single: “Joias”, com produção de Tio Sandro Beats.

Em pouco mais de dez dias do lançamento, o clipe já tem quase mil visualizações na plataforma digital. Confira o clipe abaixo:





O Trap é um gênero recente no mundo da música, oriundo do rap criado nos anos 2000 nos Estados Unidos, com enorme impacto no público jovem, elevando a categoria de ídolos diversos artistas na nova geração. E a turma do New House tem ótimas inspirações e referências no Brasil: Orochi, Major rd e Xamã. “Já curtíamos o som deles, antes mesmo de não serem tão conhecidos no cenário nacional”, destaca Cauã.

Trap



Trap é um estilo instrumental, onde se combinam ritmos de diferentes músicas, sons, onomatopeias e incorpora o uso de sintetizadores e melodias bem desalinhadas. Assim como o rap, o trap carrega em sua letras versos sobre a desigualdade social e a violência, mas trata a realidade de forma mais crua e também aborda experiências pessoais, familiares, entre outros temas.

“A música é uma das diversas coisas que temos em comum, sempre sonhamos em fazer uma algum dia por conta de uma grande admiração que tínhamos sobre batalhas de rima. E foi por conta das batalhas e artistas como esses, que em 2017/18, começamos a criar gosto pelo gênero musical”, destaca Lucas, o Licê.



Como o sucesso dificilmente vem sem a ajuda de parentes e amigos fiéis, o quarteto conta ainda com o apoio do gestor de tráfego, Gabriel Sarria, que sempre dá aquele suporte com microfones e equipamentos técnicos que deixa o som do New House propagar com nitidez.



Para mais informações e novidades sobre o New House, os amantes do Trap podem seguir os jovens músicos nas redes sociais. Instagram: @new.houseoficial