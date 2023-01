O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, com o time da Vila Olímpica, que se sagrou campeão - Gilberto Rocha / PMBR

Publicado 13/01/2023 18:13 | Atualizado 13/01/2023 18:17

Belford Roxo - De olho nos craques do futuro. A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo, em parceria com a Sociedade Esportiva Belford Roxo (SEBR), realizou nesta sexta-feira (13/01), o Torneio Nélio Gomes, direcionado para a categoria sub-15 de futebol. A equipe da Vila Olímpica de Belford Roxo foi a vencedora da competição após ganhar por 2 a 1 na grande final contra o Projeto Meninos de Ouro. O formato contou com oito equipes do município e foi disputado no campo do Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia.



O torneio serviu como ‘peneira’ para jovens talentos que buscam uma chance no futebol Gilberto Rocha / PMBR

As oito equipes que estiveram na disputa foram: Projeto Juventude, Projeto Prata da Casa, Projeto Meninos de Ouro, Projeto Vida, Projeto Tá na Bença, Vila Olímpica de Belford Roxo, Projeto Crianças do Futuro e Sociedade Esportiva Belford Roxo. Além de homenagear o saudoso Nélio Gomes, incentivador do futebol belforroxense e pai do presidente da SEBR, Reginaldo Gomes, o torneio também serviu como "peneira" para dar oportunidade a jovens talentos ingressarem na equipe sub-15 de Belford Roxo que vai disputar o Campeonato Carioca e outras competições importantes no ano.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, reforçou a importância do evento. “Estamos sempre promovendo projetos para incentivar e alimentar o sonho dos nossos jovens no município. Quero parabenizar o trabalho realizado por todos os projetos envolvidos no torneio”, comentou. “Os jovens que serão selecionados hoje vão ganhar visibilidade, disputar competições de nível estadual e continuar conquistando objetivos com um clube profissional dando o suporte necessário”, completou Rodrigo.

Novos integrantes do Sub-15



Yago, Micael, Arthur e Kauã foram alguns dos selecionados para integrar a equipe sub-15 da SEBR Gilberto Rocha / PMBR

Os atacantes Yago Lima e Micael Oliveira, do Projeto Meninos de Ouro, assim como, o lateral Arthur Melo e o zagueiro Kauã Augusto, do Projeto Vida, foram alguns dos jogadores convidados para integrar o sub-15 da SEBR. “Respiro futebol desde pequeno e ser profissional é o meu maior sonho”, contou Yago. “Quero seguir carreira, quero jogar ao lado dos melhores e poder retribuir todo o esforço da minha família”, completou Arthur.

O coordenador da categoria de base da SEBR, Carlos Portella, está pronto para dar oportunidade aos novos talentos mostrarem seu valor. "Nossa equipe está de olho nos craques do futuro oferecendo uma porta de entrada para esses jovens. Aqui nós preparamos os atletas para os desafios em campo e da vida", concluiu Portella.