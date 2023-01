Com os presos, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada, réplica de armas, rádios transmissores e drogas - Divulgação / Pcerj

Publicado 13/01/2023 16:34 | Atualizado 13/01/2023 16:35

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (12/01), dois homens pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A dupla foi presa no acesso da Comunidade da Palmeira, em Belford Roxo. Com os presos, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada, réplicas de armas, rádios transmissores e drogas.

Os agentes foram checar denúncias que apontavam que traficantes locais e da Comunidade Castelar estariam expandindo suas áreas de atuação, inclusive com a colocação de barricadas e abordagem a moradores e veículos que passavam pelos locais.

As investigações continuam para a identificação e captura de todos os envolvidos na organização criminosa.

Após o registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo), os acusados foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.