Os belforroxenses poderão fazer diversos serviços como troca de titularidades, pagamentos e negociações de débitos, inclusão na tarifa social e atualização cadastralDivulgação

Publicado 13/01/2023 09:17 | Atualizado 13/01/2023 09:18

Belford Roxo - Os moradores dos bairros Bom Pastor e Jardim Redentor, em Belford Roxo, poderão solicitar os serviços da Águas do Rio na própria região, neste sábado (14/01). É que a concessionária de abastecimento de água, vai realizar atendimento itinerante das 8h às 15h, levando serviços comerciais, como troca de titularidades, pagamentos e negociações de débitos, inclusão na tarifa social e atualização cadastral.



No Bom Pastor, o atendimento será realizado na Primeira Igreja Batista, localizada na Avenida Distinção, Lote 3, Quadra 36. Já no Jardim Redentor, equipes estarão na Rua Redentor, número 135.



Essa será a chance de o cliente tirar dúvidas e solicitar serviços. “A nossa intenção com essa iniciativa é atender os moradores dessas comunidades com maior comodidade e conforto, pois eles estarão próximos de suas residências para resolver pendências, sem precisar se deslocar até uma de nossas lojas. O atendimento móvel é sinônimo de uma prestação de serviço que promove qualidade de vida e bem-estar, um dos propósitos da empresa”, ressalta Welinton Felipe, coordenador comercial da Águas do Rio com atuação na Baixada.



Serviço



Data: 14 de janeiro (sábado)

Horário: de 8 às 15h

Locais:

• Primeira Igreja Batista de Bom Pastor - Av. Distinção, Lote 3, Quadra 36 - Bom Pastor, Belford Roxo

• Rua Redentor, 135 - Jardim Redentor, Belford Roxo (Em frente à Oficina do Manoelzinho).