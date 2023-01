Em Belford Roxo, o quantitativo de alunos pulou de 32 mil para 45 alunos - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 16/01/2023 17:34 | Atualizado 16/01/2023 17:39

Belford Roxo - Investir na educação é investir no futuro e na qualidade de vida. A Secretaria de Educação de Belford Roxo divulgou dados de 2022 que demonstram avanços significativos na rede municipal de ensino do município. Números mostram que houve um aumento quantitativo nas vagas, que foram de 32 mil para 45 mil alunos matriculados.

Desde 2017, a cidade já inaugurou mais de 20 unidades escolares e outras estão em construção em diversos bairros. No momento, são 67 escolas, 29 creches e 14 creches conveniadas e toda a rede de ensino vem recebendo reformas de infraestrutura. As unidades têm à disposição um material didático de qualidade, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No ano letivo foram servidas mais de 100 mil refeições diárias e em algumas unidades oferece self-service. Além disso, todos os anos são distribuídos uniformes escolares com duas camisas, bermuda ou calça jeans (conforme a idade), tênis e meias. Desde o ano passado estão sendo distribuídos também agasalhos.



A rede municipal de ensino conta com 67 escolas, 29 creches e 14 creches conveniadas Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, comentou sobre o atual quadro em Belford Roxo. "Desde 2017, nossa gestão é marcada por investimentos e melhorias contínuas. Nossas ações sempre reforçam e valorizam a educação dentro da sala de aula", pontuou. "Temos como objetivo manter o trabalho valioso de fortalecimento da educação, através de ações de desenvolvimento em todas as faixas etárias e individualidades. Reconheço e parabenizo toda a equipe docente, gestores e demais profissionais. Vamos dar continuidade ao trabalho e garantir mais educação de qualidade para os nossos munícipes", completou Denis. A secretaria municipal de Educação expandiu a contratação de profissionais para atender à demanda discente de Belford Roxo, além de oferecer formação continuada aos profissionais e em capacitações pedagógicas, como por exemplo, no cuidado da pessoa autista.