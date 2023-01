O Posto do Detran-RJ em Belford Roxo fica na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, 200, no Shopping Carrefour - Divulgação

O Posto do Detran-RJ em Belford Roxo fica na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, 200, no Shopping CarrefourDivulgação

Publicado 18/01/2023 15:48 | Atualizado 18/01/2023 15:49

Belford Roxo – O Detran-RJ disponibiliza até o final deste mês de janeiro uma ótima oportunidade para os moradores de Belford Roxo realizarem serviços de veículos no posto localizado, no Shopping Carrefour, sem agendamento prévio. Outros 67 postos espalhados pelo Estado, também realizam serviços de veículos, habilitação e identificação civil sem agendamento prévio, desde terça-feira (17/01). Confira todas as unidades no site do Detran-RJ

