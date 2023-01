A ministra Daniela Carneiro se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), Eduardo Sanovicz, e da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), Marcelo Pedroso - Divulgação

Publicado 18/01/2023 16:09 | Atualizado 18/01/2023 16:21

Brasil - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, iniciou o diálogo com o setor de aviação em busca de soluções que tornem o preço das passagens aéreas mais acessíveis no país – uma das prioridades da sua gestão. Na última terça-feira (17/01), uma reunião com representantes da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), Eduardo Sanovicz, e da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), Marcelo Pedroso, abrangeu ações que podem reduzir custos operacionais do setor e, ao mesmo tempo, dar oportunidade de mais brasileiros voarem pelos céus do país.



Entre os itens da pauta estiveram as atuais políticas de precificação do combustível e tributária incidentes sobre o segmento, que é responsável pelo deslocamento de mais de 90 milhões de pessoas no Brasil – número antes da pandemia de Covid-19. "Precisamos construir juntos aos órgãos competentes soluções para reduzir os altos preços das passagens aéreas e possibilitar que mais brasileiros voem pelo país. Ações como essa são fundamentais para criarmos bases sólidas de fortalecimento do turismo brasileiro, um dos resultados esperados da missão a mim confiada pelo presidente Lula", destaca Daniela Carneiro.

Segundo a ABEAR, a melhoria no ambiente de negócios no país pode resultar na redução de 17% do preço do querosene utilizado na aviação. Atualmente, combustíveis e lubrificantes representam 39% dos custos de um bilhete aéreo. Assim, uma eventual diminuição nestes custos poderia impactar positivamente os valores pagos pelo cidadão.

Também foram tratados temas como o fomento à aviação regional, conectando mais cidades pelo país, além da realização de investimentos na promoção de destinos pouco conhecidos. Por fim, Eduardo Sanovicz e Marcelo Pedroso se colocaram à disposição para debater ações que impactem positivamente o preço das passagens e democratizem o acesso aos serviços de aviação no país.

“Nos colocamos à disposição do ministério para, num esforço colaborativo, estimular a criação de política públicas voltadas ao turismo e para enfrentar a alta dos custos estruturais da aviação”, disse Sanovicz, presidente da ABEAR.



DIÁLOGO – Também nesta terça-feira (17/01), Daniela Carneiro se reuniu com o presidente da Confederação Nacional do Turismo (CNTur), Wilson Luiz Pinto, e integrantes da diretoria da entidade. Desde a última semana, a ministra do Turismo mantém uma extensa agenda de trabalho com instituições representativas do setor. "O objetivo é um só: unir esforços para reconstruir o Turismo no Brasil", declarou Daniela Carneiro. "Estamos à disposição para contribuir, trazer a expertise internacional e auxiliar no desenvolvimento do turismo e para que tenhamos uma aviação mais robusta", disse Marcelo Pedroso, diretor de Relações Externas da IATA.