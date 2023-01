Os exames de imagens tiveram grande procura e o município supriu a demanda - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - Garantindo o acesso à saúde com atendimento e acolhimento humanizado para todos. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo divulgou dados relacionados aos procedimentos realizados no último ano. Em 2022, foram inaugurados nove Complexos Reguladores e o Hospital do Olho para melhor atender toda a demanda do município e bairros vizinhos.



O Hospital do Olho fez uma série de exames e de cirurgias. A unidade é muito procurada Rafael Barreto / PMBR

Somando os procedimentos de todas as unidades de saúde (Atenção Básica, Média e Alta Complexidade), foram mais de 9 milhões de atendimentos, consultas e acompanhamentos. O diagnóstico em laboratório clínico foi a demanda campeã do ano, com mais de 8 milhões de procedimentos. A fisioterapia ficou com o segundo lugar, com 3,5 milhões de atendimentos. Destaque também para o diagnóstico por radiologia que teve cerca de 1 milhão de acompanhamentos. As unidades dos Complexos Regulares de Itaipu, Bom Pastor, Santa Maria, Vilar Novo, Parque São José, Shangrilá, Xavantes, Nova Aurora e Santa Marta vieram com a missão de descentralizar a saúde, marcando consultas e exames para que os munícipes tenham atendimentos de qualidade e próximo de suas casas.

Ampliação dos serviços



O município tem um cuidado especial com a saúde da mulher. Belford Roxo tem uma clínica específica para elas Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre o balanço geral dos números. "O ano que passou ficou marcado pela ampliação dos serviços de saúde em toda cidade com a entrega dos novos Complexos Reguladores. Temos dados expressivos que demonstram nosso avanço na promoção de saúde", ressaltou. "Em 2023, vamos inaugurar o grande complexo hospitalar, Hospital da Mulher, Hospital da Criança, novas UPAs, maternidade, além da reforma do Hospital Municipal. Tudo isso vai facilitar ainda mais o acesso à saúde para a população", completou Christian. Os dados fornecidos são do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) – e contemplam o período de janeiro a novembro em Belford Roxo. De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, foram mais de 16 mil internações nas unidades de saúde, abrangendo tratamentos clínicos especializados, como também, cirurgias do aparelho digestivo, de pele e obstétrica.