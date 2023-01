A treinadora Tabata Juliane ensinado as técnicas do futebol a jovem Agatha Sophia - Divulgação

Publicado 18/01/2023 16:53 | Atualizado 18/01/2023 16:54

Belford Roxo - A Escolinha de Futebol da Sociedade Esportiva Belford Roxo continua investindo no esporte como uma forma de transformação e integração social. Por isso, está com inscrições abertas também para meninas na faixa etária de 5 a 15 anos, às 2ª e 4ª, no horário da manhã e tarde, no Estádio Nélio Gomes, na Rua Umberlina Barcelos, s/n, no bairro Hinterlândia.



A aluna Agatha Sophia, de 9 anos, já começou os treinos no Estádio Nélio Gomes Divulgação

A escolinha atende a meninos e meninas, que são treinados por profissionais especializados, os treinos são divididos em parte física, técnica, tática e coletiva. “A cada ano cresce mais o futebol feminino no mundo. E nossos objetivos são: oferecer oportunidades para as garotas que sonham em ser jogadoras de alcançarem o alto rendimento. E iniciá-las no esporte para adquirirem, técnicas de jogo, amizades e a melhoria da qualidade de vida. Temos certeza que irão surgir grandes atletas”, disse o coordenador da Escolinha de Futebol do Belford Roxo, Carlos Portella.A escolinha atende a meninos e meninas, que são treinados por profissionais especializados, os treinos são divididos em parte física, técnica, tática e coletiva.

O time profissional do Sociedade Esportiva Belford Roxo irá disputar a Copa Rio 2023, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), e sua sede o Estádio Nélio Gomes é considerada uma das melhores da Baixada Fluminense.

Para mais informações ligar no telefone: (21) 96553-9656 (whatsapp).