O criminoso foi conduzido à sede da DRE, na Cidade da Polícia, e depois ao sistema prisional​,​ onde permanecerá ​à disposição da Justiça. - Divulgação / Pcerj

O criminoso foi conduzido à sede da DRE, na Cidade da Polícia, e depois ao sistema prisional​,​ onde permanecerá ​à disposição da Justiça.Divulgação / Pcerj

Publicado 28/02/2023 20:21 | Atualizado 28/02/2023 21:27

Os primos Alexandre da Silva, 10, e Lucas Matheus da Silva, 8, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, 11 anos, foram mortos por traficantes da Comunidade do Castelar Reprodução

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta terça-feira (28/02), na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, Maxwell Douglas Cordeiro Rodrigues, conhecido como Rato do Castelar, apontado como o gerente do tráfico de drogas da região. Ele também é suspeito de ter participado do assassinato dos meninos Lucas, Alexandre e Fernando Henrique, sequestrados e mortos em dezembro de 2020, em solo belforroxense.Segundo as investigações, Maxwell Douglas ainda é acusado de agredir o pai de uma das crianças, motivo pelo qual foi expedido mandado de prisão contra ele. O traficante também seria homem de confiança do líder da facção criminosa do Castelar.Após capturado, ele foi conduzido à sede da DRE, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.