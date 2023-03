O prefeito Waguinho percorreu o bairro Parque São José com lideranças locais - Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Waguinho percorreu o bairro Parque São José com lideranças locaisRafael Barreto / PMBR

Publicado 28/02/2023 17:29 | Atualizado 28/02/2023 17:51

A moradora Maria Helena recebeu um abraço do prefeito e ficou feliz com as obras Rafael Barreto / PMBR

Waguinho (terceiro da esquerda para a direita) e lideranças durante a visita ao bairro Parque São José Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Construindo um novo tempo. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou o bairro Parque São José para fiscalizar e anunciar novas obras no local, acompanhado de lideranças locais e autoridades municipais.O prefeito Waguinho anunciou a construção de um novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) para atender a população do bairro, e garantiu aos moradores que mais ruas serão asfaltadas e concretadas, além da instalação de lâmpadas de Led. “Vamos continuar trabalhando para atender as demandas do município e contemplar mais pessoas com as melhorias”, resumiu Waguinho.Após percorrer e fiscalizar as obras no Canal dos Colonizadores que foram lançadas em parceria com o Governo do Estado em 2021, o prefeito anunciou um novo projeto para garantir a canalização e urbanização em toda a extensão do valão que será transformado em áreas de lazer, com equipamentos de academia, esportes, parquinhos e um espaço de convivência para os moradores. “A região do Parque São José e bairros próximos receberão uma revitalização com asfalto, concreto e iluminação de qualidade. Estamos empenhados em continuar levando qualidade de vida para as famílias de Belford Roxo”, ressaltou Waguinho.A moradora do Parque São José há mais de 60 anos, Maria Helena, 75, esteve presente para prestigiar as novidades no bairro. “Só temos a agradecer pelo trabalho desenvolvido”, ressaltou. “Cada obra que vemos nas ruas enche o nosso coração de esperança, felicidade e alegria”, completou Maria.