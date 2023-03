Igor Machado de Oliveira foi preso nesta segunda (27/02) pelos policiais civis da DHBF - Reprodução

Publicado 28/02/2023 19:33 | Atualizado 28/02/2023 20:13

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta segunda-feira (27/02), Igor Machado de Oliveira, de 42 anos, acusado de ter usado uma retroescavadeira para matar um homem, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.O crime ocorreu em outubro do ano passado, na Estrada Belford Roxo, no bairro Bom Pastor. As primeiras informações indicavam que a vítima, Ronald Sant’Anna do Nascimento, de 54 anos, teria morrido após um acidente de trânsito envolvendo o seu carro e uma retroescavadeira, conduzida pelo autor. O acusado fugiu do local logo após o fato. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.Com base em informações das perícias e oitivas de testemunhas, que apontavam para a intenção do autor de cometer o crime, a Polícia Civil representou pela prisão do condutor da retroescavadeira, que não foi mais localizado no seu endereço de moradia.As investigações revelaram que o homem teria fechado a via pública com a retroescavadeira, impedindo a passagem do veículo da vítima. Após uma discussão verbal, Igor deu partida na máquina e, de forma livre e consciente, usou a pá da retroescavadeira para esmagar e matar Ronald Sant’Anna.Ao perceber que estava prestes a ser preso, e também pelo receio de sofrer represálias nos locais onde se refugiava, Igor Machado, por meio de seu advogado, negociou com os investigadores sua apresentação na sede da DHBF, em Belford Roxo.