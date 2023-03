A ocorrência com todo o material apreendido será registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), em ação conjunta com o Grupamento de Ações Táticas do 21º BPM (São João de Meriti), apreenderam uma pistola, três carregadores, porta carregador, munições e uma motocicleta Honda FAN GG, na manhã desta quarta-feira (01/03), no bairro do Piam, em Belford Roxo.



A ação aconteceu, após os agentes verem um motociclista com uma pistola na cintura, em cima de uma motocicleta. Ao perceber a presença dos policiais militares, o homem fugiu a pé, deixando o material e o veículo no chão.



A ocorrência será registrada da 54ª DP (Belford Roxo).