Secretário Tuninho Medeiros acompanha de perto a dragagem do rio Botas - Rafael Barreto / PMBR

Secretário Tuninho Medeiros acompanha de perto a dragagem do rio BotasRafael Barreto / PMBR

Publicado 01/03/2023 18:23 | Atualizado 01/03/2023 18:24

Belford Roxo - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a pedido da Prefeitura de Belford Roxo, realizou as operações de dragagem e desassoreamento das margens do Rio Botas, que nasce na encosta de Nova Iguaçu e deságua no município belforroxense.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Tuninho Medeiros, esteve presente para fiscalizar ao lado do secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Luna e o secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Vieira.

Secretários Alberto Vieira, Paulo Sérgio e Tuninho Medeiros percorreram as margens do Rio Botas Rafael Barreto / PMBR “Estivemos reunidos em janeiro com o Inea para visitar o Rio Botas e outros rios do município para criar estratégias que reduzem os riscos e impactos na segurança dos munícipes”, comentou Tuninho Medeiros. “A limpeza e a dragagem são frutos de um trabalho em conjunto que tem como objetivo diminuir a pressão no leito dos rios”, concluiu Tuninho, que também pontuou sobre a importância de evitar descarte de lixos nas ruas e rios.

O Inea está dragando e desassoreando as margens do Rio Botas Rafael Barreto / PMBR