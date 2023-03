Diego Souza foi capturado pelos policiais civis da 54ª DP - Reprodução

Publicado 02/03/2023 17:36 | Atualizado 02/03/2023 19:44

Um morador filmou as agressões de Diego Jorge contra Wellington com o aro de bicicleta Reprodução

O aro da bicicleta usada na tentativa do homicídio foi recuperada pelos policiais Reprodução

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, na última terça-feira (28/02), Diego Jorge dos Santos, acusado de tentativa de homicídio contra Wellington Gomes, que é deficiente físico, após golpeá-lo várias vezes com um aro de bicicleta. Ele foi capturado após monitoramento e um trabalho de inteligência da delegacia. Contra o acusado foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça.Segundo os agentes, vizinhos presenciaram e filmaram, Diego Jorge golpeando Wellington, que é deficiente físico, com um aro de bicicleta, durante uma discussão em um bar, no bairro Nova Aurora. Os policiais civis realizaram diligências, prenderam o acusado e apreenderam o objeto (aro da bicicleta) utilizado no ataque.Wellington Gomes segue internado em estado grave, em coma, no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse), com traumatismo craniano.