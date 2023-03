As ruas estão recebendo asfalto de qualidade para melhorar a qualidade de vida da população - Rafael Barreto / PMBR

As ruas estão recebendo asfalto de qualidade para melhorar a qualidade de vida da populaçãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 01/03/2023 18:52 | Atualizado 01/03/2023 18:58

Belford Roxo - Levando qualidade de vida e dignidade para todos os munícipes. A Prefeitura de Belford Roxo intensificou nesta quarta-feira (01/03) os projetos de recapeamento asfáltico no bairro de Heliópolis.

Homens e máquinas estão trabalhando a todo vapor nas ruas Joel Dias da Costa e Atlântica, somando 500 toneladas de asfalto em dois dias. O projeto também inclui sistema de drenagem em todas as ruas contempladas do bairro, e já foi finalizado.Segundo o fiscal do projeto, Cleber de Oliveira, as ruas Geová, Luciano, Porcina Braga e Butucarai já tiveram as obras de pavimentação concluídas. “Até o final da semana vamos finalizar as obras na ruas Joel Dias e Atlântica”, ressaltou. “A partir de segunda-feira, nossas equipes iniciam o asfaltamento de mais sete ruas do bairro”, completou Cleber.

No total, a Prefeitura está utilizando mais de 1.500 toneladas de asfalto nas ruas do bairro Heliópolis Rafael Barreto / PMBR

O asfalto está sendo aplicado em cada de Heliópolis que já foi drenada Rafael Barreto / PMBR

As ruas Ambaú, Andes, Assurua, Araripe, Travessa Camorim, Acaraú e Aracati fazem parte do pacote de obras e vão receber mais de 1.000 toneladas de asfalto contemplando 8.000 metros quadrados.Segundo o secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Luna, as obras vão atender as necessidades dos moradores. “As equipes estão nas ruas realizando os recapeamentos e asfaltos do zero”, pontuou. “Em pouco tempo vamos concluir mais essa etapa de melhorias para toda a comunidade”, destacou Paulo.Nascida e criada no bairro, Rosymere Leandro, de 54 anos, é dona de um restaurante e agradeceu pelo andamento das obras. “Essas melhorias fazem a diferença e beneficiam todos os moradores do bairro. As obras vão aumentar e facilitar o fluxo de pessoas nas ruas e acredito que mais clientes consigam vir ao restaurante”, finalizou Rosymere. “Estamos agradecidos pelas ações nas ruas que vão solucionar as questões de poeira e alagamentos”, acrescentou Paulo Além, 70 anos, morador de Heliópolis desde 1986.