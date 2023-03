Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ao lado do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo - Roberto Castro/MTur

Publicado 02/03/2023 11:43 | Atualizado 02/03/2023 13:08

Lisboa - Uma das mais importantes feiras do Turismo na Europa, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), em Portugal, teve início nesta quarta-feira (01/03) com o objetivo de promover o país anfitrião além de mais de 70 destinos mundiais. A ministra do Turismo do Brasil, Daniela Carneiro, representou o país no evento e visitou a feira acompanhada do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Com mais de 1.400 expositores e 45 mil visitantes, a BTL tem entre seus objetivos, promover o intercâmbio entre países, bem como realizar rodadas de negócios entre investidores e destinos turísticos. O Brasil está presente com seu estande promocional que mostra a diversidade cultural e belezas do país.

“Estamos aqui na BTL para mostrar ao mundo que o Brasil está de volta e está de braços abertos para receber turistas de todo o mundo. E Portugal, país-irmão do Brasil, é o lugar ideal para passar essa mensagem. Fui extremamente bem recebida pelo presidente Marcelo Rebelo, o que mostra que nossa relação está fortalecida e que vamos avançar na parceria em prol do turismo”, afirmou a ministra.

Daniela se reuniu com Manuel Matutes e Gabriela Cruz, representantes do projeto Aguaduna Cidade, parceiro do Brasil no desenvolvimento do turismo sustentável no país. A iniciativa já investiu US$ 25 milhões com foco no turismo sustentável na Costa dos Coqueiros, na Bahia, que pode gerar 40 mil empregos, impactando positivamente as comunidades do entorno.

“Também estou aproveitando essa oportunidade para apresentar possibilidades de investimentos em nosso país. É o turismo mostrando que pode e irá mudar a realidade do nosso país por meio da geração de emprego e renda para a nossa população ”, concluiu.