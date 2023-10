O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola belforroxense durante o 1º ensaio de canto - Divulgação / Marcão DJ

Publicado 11/10/2023 00:03

Belford Roxo - Para quem gosta de ouvir e cantar um bom samba, não pode perder, nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30, na quadra da Inocentes de Belford Roxo, na Avenida Boulevard, 1741, no Parque São Vicente, o segundo ensaio de canto da comunidade. A iniciativa da agremiação belforroxense visa garantir a nota máxima em harmonia e evolução no Carnaval de 2024.

“No primeiro ensaio contamos com centenas de participantes que cantaram com animação o samba-enredo de 2024. Com isso sentimos a força e a beleza da melodia e letra do nosso samba, que vai crescer muito a cada ensaio. Convidamos a todos para participar conosco”, disse o diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco.

Estão abertas as inscrições para pessoas que querem desfilar gratuitamente na Ala de Comunidade. Basta procurar os responsáveis de ala, a partir das 19h. Sendo necessário, uma foto 3x4, xerox da identidade e comprovante de residência.

A Caçulinha da Baixada será a quarta agremiação da Ligarj a desfilar no Sambódromo, na sexta-feira de Carnaval, com o enredo; "Debret pintou, camelô gritou: "compre 2 leve 3!" Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.