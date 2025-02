A procura foi grande pelos serviços do Castramóvel RJPET no bairro Wona - Divulgação

Publicado 27/02/2025 15:10

Belford Roxo - O Castramóvel RJPET, iniciativa do Governo do Estado, através da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, estará, entre os dias 10 e 27 de março, no bairro Barro Vermelho, ao lado do DPO. Nesta quinta-feira (27), o Castramóvel RJ Pet deixou a praça do Wona, onde chegou no dia 10. Foram feitos mais de dois mil atendimentos.O ônibus do Castramóvel oferece serviço de castração gratuita de cães e gatos. A unidade móvel funcionará das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.A unidade volante conta com 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. O procedimento de castração dura em média 40 minutos e precisa ser agendado previamente através do site do programa www.rjpet.com.br . Os protetores podem agendar até oito castrações mensais e os tutores, um animal por mês. O tutor do animal tem que se cadastrar com email e senha. O RJpet é considerado o maior programa de castração gratuita do mundo.