A procura pela castração aumentou consideravelmente e o ônibus ficará até o dia 28 de março - Divulgação / PMBR

A procura pela castração aumentou consideravelmente e o ônibus ficará até o dia 28 de marçoDivulgação / PMBR

Publicado 20/03/2025 21:44

Belford Roxo - Devido à enorme procura, a Secretaria de Proteção Animal de Belford Roxo conseguiu que o ônibus do Castramóvel RJPET prorrogasse por mais uma semana o agendamento de castrações no bairro Barro Vermelho. Inicialmente marcado para terminar neste sábado (22), os protetores de cães e gatos interessados poderão fazer o agendamento prévio através do site do programa www.rjpet.com.br para castrações até 28 de março. O RJpet é considerado o maior programa de castração gratuita do mundo.

Até o momento foram realizadas no Barro Vermelho, desde o dia 10 de março, quase 1.400 castrações Divulgação / PMBR



O Castramóvel RJPET é uma iniciativa gratuita do Governo do Estado, através da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo.



Mais de mil castrações



A unidade móvel ficará no Barro Vermelho até o dia 28 de março, na Avenida Belford Roxo, 556, ao lado do DPO, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.



Até o momento foram realizadas no Barro Vermelho, desde o dia 10 de março, quase 1.400 castrações. No mês de fevereiro, o ônibus realizou mais de dois mil atendimentos na Praça do Wona. O Castramóvel RJPET é uma iniciativa gratuita do Governo do Estado, através da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo.A unidade móvel ficará no Barro Vermelho até o dia 28 de março, na Avenida Belford Roxo, 556, ao lado do DPO, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.Até o momento foram realizadas no Barro Vermelho, desde o dia 10 de março, quase 1.400 castrações. No mês de fevereiro, o ônibus realizou mais de dois mil atendimentos na Praça do Wona.

Os tutores de pets aproveitaram o ônibus do Castramóvel RJPET para levar seus animais Divulgação / PMBR



A unidade volante conta com 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. O procedimento de castração dura em média 40 minutos. Os protetores podem agendar até oito castrações mensais e os tutores, um animal por mês. O tutor do animal tem que se cadastrar com email e senha.

A unidade volante conta com 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. O procedimento de castração dura em média 40 minutos. Os protetores podem agendar até oito castrações mensais e os tutores, um animal por mês. O tutor do animal tem que se cadastrar com email e senha.