A operação no Parque Floresta retirou mais de 21 toneladas de barricadasDivulgação / PMBR

Publicado 25/03/2025 15:23

Belford Roxo - Policiais do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) fizeram, nesta terça-feira (25), uma operação para retirar barricadas em diversos pontos da Comunidade Parque Floresta. Em pelo menos 12 locais, os agentes, que contaram com o apoio da Secretaria municipal de Transportes, retiraram mais de 21 toneladas de concreto e outros tipos de materiais usados para impedir o ir e vir das pessoas.



A operação foi realizada nos seguintes pontos do município: Estrada do Conde com Travessa das Tulipas; Estrada do Conde com Rua Alagoas; Avenida Max da Costa com Rua Armando Rezende; Rua das Acácias com Rua das Begonhas; Rua Bernardino Rodrigues Vasconcelos com Rua Lages Brandão; Rua Jose Maria com Rua Escudo; Rua Bela Vista; Rua Boa com Rua Cruzeiro; Rua Augusto Maia com Brito de Paiva; Rua dos Jasmins com Rua das Violetas e Rua do Conde com a Avenida Joaquim da Costa Lima.

As barricadas construídas impedem a entrada da Polícia e o direito de ir e vir do cidadão Divulgação / PMBR



A comunidade Parque Floresta é vizinha de bairros como a Vila Pauline. Na semana passada, uma operação no Parque Floresta interditou um ferro-velho, apreendendo 11 carros e três motocicletas com sinais de clonagem. Um homem conhecido como “Mete Filho" acabou morrendo.



Ação em Nova Aurora



No último sábado (22), uma operação conjunta da Polícia Militar com a Prefeitura de Belford Roxo removeu barricadas colocadas por traficantes nas comunidades do Sapo e Avião, no bairro Nova Aurora. As barreiras foram colocadas para impedir o acesso de viaturas da Polícia, além de diversos tipos de serviços para a população.