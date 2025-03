Os agentes de endemias percorreram e visitaram várias residências realizando ações preventivas - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 25/03/2025 16:47

Belford Roxo - A Coordenadoria de Zoonoses de Belford Roxo realizou uma ação de combate à dengue em diversas ruas do bairro Parque São Jose. Os agentes de endemias percorreram e visitaram várias residências realizando ações preventivas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.



As visitas domiciliares para combater as larvas dos mosquitos focaram na “recuperação de casas fechadas”. Residências que os agentes de endemias percorrem durante a semana, mas com a ausência dos moradores, as visitas domiciliares acontecem nos finais de semana, encerrando as pendências de visitas.

Carros-fumacês e pulverização



Outra ação importante realizada pela Coordenadoria de Zoonoses são os carros fumacês que percorrem os bairros do município pulverizando as ruas contra o mosquito adulto do Aedes aegypti.

Para garantir a eficácia da medida de pulverização dos inseticidas, os moradores deixam portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o produto alcance todos os cômodos das residências. Além disso, é essencial que aquários e gaiolas sejam cobertos com panos, para proteger os animais de estimação. O inseticida é inofensivo aos seres humanos e age somente na eliminação dos insetos adultos.

Proliferação do mosquito



“A principal forma de eliminar as larvas e a proliferação do mosquito é com os hábitos preventivos dentro de casa. Precisamos do apoio da população nessa luta. Realizamos também a ação eficiente dos agentes de endemias com as visitas domiciliares, com os moradores sendo muito receptivos com os nossos agentes”, disse o coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães, que reforça ainda o papel importante de cada cidadão, que pode contribuir com pequenas ações de combate, fazendo a verificação dos quintais para evitar o acúmulo de água parada que favoreça a proliferação do mosquito e evitando o descarte incorreto de lixo nas vias públicas.



"A principal forma de eliminar as larvas e a proliferação do mosquito é com os hábitos preventivos dentro de casa. Precisamos do apoio da população nessa luta. Realizamos também a ação eficiente dos agentes de endemias com as visitas domiciliares, com os moradores sendo muito receptivos com os nossos agentes", disse o coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães, que reforça ainda o papel importante de cada cidadão, que pode contribuir com pequenas ações de combate, fazendo a verificação dos quintais para evitar o acúmulo de água parada que favoreça a proliferação do mosquito e evitando o descarte incorreto de lixo nas vias públicas. As ações de combate à dengue seguem sendo realizadas regularmente durante os dias da semana e nos sábados, em bairros específicos na "recuperação de casas fechadas".