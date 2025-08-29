A coordenadora Verônica Maria (3ª da esquerda para a direita), o gerente da Neuza Brizola, Avelino Ribeiro, e os profissionais do PMCTJeovani Campos / PMBR
Belford Roxo conscientiza sobre os riscos causados pelo tabagismo
Ação da Secretaria de Saúde ocorreu no Shopping Nova Belford
Belford Roxo conscientiza sobre os riscos causados pelo tabagismo
Ação da Secretaria de Saúde ocorreu no Shopping Nova Belford
Primeira Infância é tema de seminário em Belford Roxo
Evento reuniu técnicos, funcionários e usuários dos CRAS e CREAS
Prefeitura de Belford Roxo retorna com as cirurgias eletivas
Cirurgias são marcadas na Clínica da Mulher e realizadas no Hospital Municipal Geral
Troca de tiros termina com três criminosos presos no bairro Areia Branca
Pistolas e drogas foram apreendidas
Restaurante do Povo de Belford Roxo reforça importância da alimentação saudável
Objetivo foi conscientizar frequentadores sobre os fatores de risco do colesterol alto
Vacina antirrábica para cães e gatos no Barro Vermelho neste sábado
Equipe conseguiu proteger cerca de 750 animais (cães e gatos) em duas ações
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.