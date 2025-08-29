A coordenadora Verônica Maria (3ª da esquerda para a direita), o gerente da Neuza Brizola, Avelino Ribeiro, e os profissionais do PMCTJeovani Campos / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (28), no Shopping Nova Belford, um evento de conscientização sobre os malefícios do fumo, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto). Em quatro anos, cerca de 1.500 pessoas foram atendidas pelo Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT).
A coordenadora do PMCT, Maria Verônica Leite, destacou que a equipe do Programa é composta por cerca de 20 profissionais, incluindo médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista.
“São inúmeras doenças, principalmente respiratórias. Fazemos capacitações com todos os profissionais e uma das exigências é que eles não sejam fumantes”, argumentou Verônica, destacando que o tratamento consiste em abordagem com sessões de apoio psicológico e, em seguida, a introdução da parte medicamentosa.
Verônica Maria explicou como funciona o Programa Municipal de Combate ao Tabagismo - Roger Silva / PMBR
O gerente da Policlínica Neuza Brizola, Avelino Ribeiro, explicou que o programa de combate ao tabagismo funciona na unidade desde 2017 e já atendeu a mais de 500 pacientes.
O município dispõe de 14 unidades com o programa de combate ao tabagismo. São ela: USF Esperança I e II, CAPS AD, PRS Antonino Gomes de Oliveira, PRS de Itaipu, USF Santa Marta, Policlínica do Idoso, PRS Parque São José, PRS Parque Amorim, USF Jardim do Ipê I e II, PRS Heliópolis, PRS Nova Aurora, USF Sá Rego, USF José Oscar Lima e Policlínica Neuza Brizola.
Nesta sexta-feira (29), as ações em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo serão feitas na Praça do Wona.
