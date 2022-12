Coordenador de Esportes organiza confraternização - Mídias Sociais

Publicado 08/12/2022 18:49

O final de 2022 se aproxima, e o momento de confraternização é uma tradição. É sadio se juntar com pessoas amigas que nos acompanham durante todo o ano. A fim de proporcionar ainda mais entrosamento entre os alunos da escolinha de futebol, os atletas tiveram a oportunidade de saborear um churrasco, servido no campo do São Miguel Esporte Clube. Algodão-doce, pipoca fizeram parte das guloseimas oferecidas às crianças.

A iniciativa partiu do coordenador de Esportes Tomás Castro e do treinador Dill.