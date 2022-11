A valorização da exposição artística tem sido constante por meio do governo municipal - Divulgação

Publicado 28/11/2022 13:49

A prova disso foi a reforma do teatro do Galpão Cultural, local que abarca atrações municipais e de outras localidades. A prefeitura investiu na compra de equipamentos cênicos e sonoros. O número de espectadores pôde ser aumentado. Antes eram 130 assentos. Atualmente, 170 pessoas podem assistir a um evento de maneira confortável.

Para atrair a atenção de alunos da rede municipal de ensino, a Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico planejou a exibição da peça “ O sujismundo no reino da limpeza”, dirigida por Nobel Medeiros. À noite, a banda Tócaz se encarregou de ajudar a manter o ambiente ainda mais festivo.

Para o prefeito Paulo Barros e o secretário Jackson Vogas, responsável pelo Galpão Cultural, o “momento foi de exaltação da manifestação artística”.