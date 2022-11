Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP) tem início em Bom Jardim - Divulgação

Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP) tem início em Bom JardimDivulgação

Publicado 16/11/2022 19:17

A tarefa de incentivar o empreendedorismo foi satisfatório para a Secretaria de Educação. O Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP) foi introduzido em escolas municipais. Durante o programa criado pelo Sebrae, alunos tiveram noção de empreendedorismo. Com a finalização da ação educativa, ocorrida simultaneamente, houve, no ambiente escolar, vendas de guloseimas e, claro, o reforço de como empreender pode ser uma tarefa promissora para tantas crianças. A Copa do Mundo, evento que se inicia no próximo dia 22, serviu como tema lúdico para os estudantes.