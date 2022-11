Prefeitura investe em instalação de cobertura no Centro de Educação Infantil Viviane Verly Pereira - Divulgação

Publicado 07/11/2022 17:43

Investimentos dentro de sala de aula, com conteúdos que elevam a capacidade crítica dos alunos, graças, por exemplo, à adesão do JEEP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) são referências nítidas da preocupação do governo municipal com a Educação.

Desta vez, para dar comodidade aos alunos e docentes do Centro de Educação Infantil Viviane Verly Pereira, a prefeitura providenciou a instalação de uma cobertura feita à base de policarbonato, material de ponta, referência no mercado.

A proteção fica na altura da rampa que liga o primeiro pavimento do prédio ao segundo andar da instituição de ensino.