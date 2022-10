Governo apresentou o primeiro Encontro Mulher Empreendedora - Divulgação

Publicado 24/10/2022 19:27

A prefeitura de Bom Jardim busca se reinventar, tudo com o objetivo de aproximar as pautas sociais para perto da gestão municipal. Desta vez, o governo apresentou o primeiro Encontro Mulher Empreendedora, que visa enaltecer a capacidade trabalhística de tantas bom-jardinenses que se doam todos o dias com criatividade, esforço e, claro, fazem a economia local se movimentar.

Como primeira mulher a ocupar um cargo no Executivo de Bom Jardim, a vice-prefeita Simone Capozi teve a sensibilidade, ao lado do prefeito Paulo Barros, de organizar esta atração que ocorre pela primeira vez na cidade.

O vereador José José Nilton comentou que “a vice-prefeita sabe dialogar com Legislativo, e revelou a participação política da mulher em âmbito internacional”.

Ao se dirigir ao público, Simone comentou que a atuação feminina na sociedade é abrangente.

- Nós, mulheres, não temos um papel importante somente na família, nas redes sociais. Nós temos a preocupação com todos os segmentos da sociedade, revelou ela, destacando que a qualificação profissional é importante para a geração de mão de obra.

A palestrante e psicóloga Ciene Coppola, vinculada ao Sebrae, externou que “para ser um bom empreendedor é necessário fechar os ouvidos para as más influências. No bate-papo, ela enalteceu questões que não podem faltar para quem deseja empreender.

- Se a gente é capaz de cuidar de filhos, casa, é capaz de fazer outras coisas, disse.

Durante todo o dia, quem passou pelo complexo Cultural Fazenda Bom Jardim teve acesso a tendas com informações sobre saúde, artesanato local e ainda pôde se divertir com os shows de Benda Moraes Moares e Tatila Krau.

O tema Outubro Rosa, campanha que faz menção aos cuidados contra o câncer de mama, não foi esquecido.