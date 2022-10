Na véspera do Dia do Professor, docentes participaram de um encontro promovido pela Secretaria de Educação - Divulgação

Publicado 17/10/2022 15:04

Na véspera do Dia do Professor, docentes participaram de um encontro promovido pela Secretaria de Educação.

O Secretário de Educação, Jonas E. da Silva, comentou " o quanto os professores foram fortes durante a fase mais dolorosa da pandemia". O responsável pela pasta disse que " eles precisaram se reinventar para que o processo educacional não sofresse outras consequências no período em que a doença global estava numa fase que parecia incontrolável".

O prefeito Paulo Barros também reconheceu o ato heroico de tantos educadores ao lidarem com uma enfermidade avassaladora.

- Vocês conseguiram ( na pandemia) resolver o problema da Educação em nosso município. Tenho certeza que, com tudo o que tem sido feito, vamos alcançar nossos objetivos e deixar nosso legado para o futuro, revelou o chefe do Executivo, que mencionou um dos orgulhos da sua gestão: a inauguração do NAM ( Núcleo de Atendimento Multidisciplinar).

A vice-prefeita Simone Capozi comentou a respeito do desafio diário vivido por tantos profissionais que se dedicam a levar conhecimento para a sala de aula.

- Quero te parabenizar, Jonas, não só como Secretário, mas como professor. Este desafio de vida, professores, vocês desempenharam muito este ano, revelou, aproveitando a ocasião para enaltecer virtudes da classe.

O palestrante Wilson Junior levou momentos reflexivos por meio do tema " Você possui algo precioso e único dentro de você ".

A Festa se tornou mais animada ao som de Renato Tito e Rafael Chiapini.