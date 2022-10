União entre as instituições de ensino e muita vontade de incentivar o esporte em Bom Jardim - Divulgação

Publicado 04/10/2022 13:51

Incentivo e união foram alguns pilares indispensáveis para que a Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico promovesse os Jogos Escolares, evento iniciado nesta segunda, dia 3, no Ginásio Edgard Erthal, em São Miguel.

Para abrir a programação esportiva, a Banda do Ciep 322 Mozart Cunha Guimarães mostrou que a arte musical, há anos incentivada pela escola, consegue deixar impressa a importância do incentivo cultural gerada pela música. Alunos do Eiduc mostram suas aptidões de desenvoltura por meio da ginástica artística, uma modalidade que revela o quanto a disciplina na fase infantil é importante para o aprimoramento de um possível atleta.

Futsal, handebol, queimada, voleibol e futevôlei serão disputados no decorrer da semana.

Compareceram ao evento Secretários Municipais, a vice-prefeita Simone Capozi e o prefeito Paulo Barros. O chefe do Executivo, ao se dirigir a alunos, corpo docente e diretores escolares, manifestou “sua alegria por prestigiar a elaboração de uma atração saudável”.