Sala de Recursos MultifuncionalDivulgação

Publicado 21/09/2022 12:42

É confortante para familiares, cujos filhos possuem alguma deficiência, saber que a escola possui um local apropriado para acolhê-los de forma a elevar a qualidade do ensino. Para que que isso se concretizasse, as Escolas Clirton Rego Cabral e Iracy Monnerat de Lemos reinauguram nesta segunda-feira, 19, a Sala de Recursos Multifuncional. O trabalho desenvolvido na área de inclusão está atrelado às questões trazidas pelo dia a dia do aluno em sala de aula.