Publicado 14/09/2022 14:13

A cultura brasileira tem raízes fincadas na História da rádio, um veículo de comunicação que ultrapassou décadas, inovou-se e até hoje é a companhia de milhares de brasileiros, seja para o lazer ou para consumo de informação dos mais variados nichos.

A celebração do centenário da radio transmissão ganhou notoriedade na noite desta terça-feira, 11. Para relembrar a data histórica, foi aberta a exposição Vozes da liberdade, sob curadoria de Marjorie Botelho e Cláudio Paolino, do Ecomuseu Rural de Bom Jardim.

A importância da rádio na Era Vargas, que outrora foi usado como instrumento político, a busca de informações sobre a Segunda Guerra Mundial, personalidades que ajudaram a enriquecer o ambiente artístico do país fazem parte da proposta da exposição.

Getúlio Gomes, fundador da Rádio Alternativa, compareceu ao evento. Há mais de 50 anos na radiodifusão, o empresário comentou sobre sua chegada aos estúdios de uma emissora até se tornar locutor.

A prefeita interina Simone Capozi deu as boas-vindas aos visitantes, entre eles César Miranda Ribeiro, Presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, o chefe de gabinete do MIS- RJ, Ariston Moraes e Mona Vilardo, atriz e cantora.

Para imergir o público no século passado, exemplares de aparelhos radiofônicos estão expostos para aguçar a curiosidade do visitante. Secretários municipais estiveram na abertura da atração cultural.