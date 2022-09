BOM JARDIM - Divulgação

Publicado 31/08/2022

Diante da importância que a Fazenda Bom Jardim teve para o desenvolvimento econômico do município, graças à visão empreendedora de seus primeiros donos, hoje esta área exala cultura e resgata parte da história do povo bom-jardinense, por meio de uma " viagem no tempo".

Para valorizar este terreno inspirador, o nome da cidade é exaltado com uma expressão de afeto, como pode ser visto no registro fotográfico.