Publicado 29/08/2022 21:42

Muito antes do aparecimento da Covid-19, as escolas já registravam, de diversas formas, a dificuldade de aprendizagem dos alunos. Com o avanço do coronavírus em 2020, tornou-se indispensável um olhar apurado para estudantes que precisam de atenção especial.



Para gerar a promoção integral dos discentes, facilitar o trabalho pedagógico de professores e oferecer palestras aos pais de educandos, a prefeitura de Bom Jardim inaugurou nesta sexta-feira, 26, o NAM - Núcleo de Atendimento Multidisciplinar Wanilda Judith Thedin Corrêa, educadora falecida em 2006, que integrou o Colégio Estadual Ramiro Braga, onde se destacou pela aplicação da educação inclusiva numa época em que não havia o aporte tecnológico oriundo da internet.



A fim de que o projeto se tornasse perene, esta extensão escolar contou com o apoio da Câmara Municipal, que aprovou de forma unânime a proposta da unidade de atendimento, fator decisivo para que 10% das vagas do NAM sejam destinadas a quem está matriculado nas redes estadual e particular de ensino.

- Estou carregada de emoção. Quero agradecer a Deus por este momento, porque a educação nos faz ter a esperança de um futuro de transformação, disse a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Simone Capozi.

Como não poderia ser diferente, o prefeito Paulo Barros manifestou sua satisfação com a entrega do NAM. Ele aproveitou para enfatizar que outros investimentos educacionais serão preconizados na sua gestão.

Entre outras abordagens, o secretário de Educação, Jonas Silva, falou da “liberdade que o governo municipal proporciona à pasta para que o sistema educativo se desenvolva de forma próspera”.

Estiveram na inauguração os vereadores Carlos Gastão Pinto Carrilho, José Ricardo Tito, Michel Soares, familiares da homenageada e representantes da APAE.