ARTE TEATRO - ASCOM E FBGIMAGENS

ARTE TEATROASCOM E FBGIMAGENS

Publicado 23/08/2022 15:37

Com produção da Semente Cultural, o Galpão Cultural Margareth de Jesus tornou-se palco do show de Stand-Up Comedy de Yuri Marçal (@oyurimarcal ), que emprestou sua capacidade de diversão a um público, em grande parte, composto por jovens. Mas a idade é o que menos importa quando a junção da plateia pode ser motivação para que as diversas faixas etárias encontrem no humor uma forma de tornar a vida mais leve.



Infância, fase adulta, relação interpessoal foram alguns temas abordados na turnê “Nem se minha vida dependesse disso”. O intuito da atração foi garantir risadas, sem deixar de dar pitadas emotivas, vindas do ator que começou sua carreira aos 19 anos, é Youtuber e tem passagem pelo canal Netflix.