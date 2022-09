Bicentenário - Divulgação

BicentenárioDivulgação

Publicado 08/09/2022 15:03

Para exaltar a data, logo pela manhã foi celebrada uma missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição.

Após a cerimônia religiosa, autoridades se dirigiram à Praça Monnerat para o hasteamento das bandeiras.

A prefeita interina de Bom Jardim, Simone Capozi, primeira mulher a ocupar este cargo na cidade, leu uma breve mensagem de saudação do prefeito Paulo Barros, que se encontra convalescente devido a uma cirurgia. Ela também externou que " não existe governo sem união, e aproveitou o ensejo para refletir que " muito suor e luta foram indispensáveis para a independência brasileira".

O secretário de Educação, Jonas Silva, enalteceu o " valor dos estudos para a inclusão do aluno no mercado de trabalho"

O Presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Gastão, também se remeteu a este momento histórico celebrado todos os anos, e desejou o restabelecimento da saúde ao prefeito Paulo Barros.

No período da manhã, o encerramento ficou a cargo da banda marcial Darcy Ribeiro, vinculada ao CIEP 322 Mozart Cunha Guimarães. A fanfarra existe há quase 30 anos.

À noite, fiéis seguiram para um culto na Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Jardim Ornellas.